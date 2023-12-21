جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية بالمنصورة
كتب:
آية حسنين
08:54 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
امتحانات الابتدائيه
حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية بالمنصورة المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
امتحانات المرحلة الابتدائية بالمنصورة 2024
وأشار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه جرى تحديد مواعيد امتحانات وجاءت للصف الرابع الابتدائي:
- يوم الثلاثاء 9 يناير.. اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.
- يوم الأربعاء 10 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.
- يوم الخميس 11 يناير.. الرياضيات وICT.
- يوم السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالمنصورة
وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول الصف الخامس في المرحلة الابتدائية بالدقهلية كالآتي:
- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.
- يوم الأبعاء 10 يناير مادة العلوم والمهارات المهنية
- يوم الخميس 11 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.
- يوم السبت 13 يناير.. الرياضيات وICT
جدول امتحانات الصف الرابع للصم وضعاف السمع بالدقهلية
- الثلاثاء 9 يناير.. مادة التربية الدينية ومادة اللغة العربية.
- الأربعاء 10 يناير.. مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.
- الخميس 11 يناير.. مادة الرياضيات ومادة ICT.
- السبت 13 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالمنصورة
- الثلاثاء 9 يناير.. مادة اللغة العربية.
- الأربعاء 10 يناير.. الرياضيات والمهارات المهنية.
- الخميس 11 يناير.. العلوم وICT.
- السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية
جدول الصف السادس، في مدارس الصم وضعاف السمع كالآتي:
- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.
- الأربعاء 10 يناير لمادة الرياضيات ومادة العلوم.
- الخميس 11 يناير لمادة اللغة الأجنبية ومادة الدراسات الاجتماعية.