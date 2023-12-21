حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية بالمنصورة المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

امتحانات المرحلة الابتدائية بالمنصورة 2024

وأشار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه جرى تحديد مواعيد امتحانات وجاءت للصف الرابع الابتدائي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير.. اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الأربعاء 10 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الخميس 11 يناير.. الرياضيات وICT.

- يوم السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالمنصورة

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول الصف الخامس في المرحلة الابتدائية بالدقهلية كالآتي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير.. الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

- يوم الأبعاء 10 يناير مادة العلوم والمهارات المهنية

- يوم الخميس 11 يناير.. العلوم والمهارات المهنية.

- يوم السبت 13 يناير.. الرياضيات وICT

جدول امتحانات الصف الرابع للصم وضعاف السمع بالدقهلية

- الثلاثاء 9 يناير.. مادة التربية الدينية ومادة اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير.. مادة العلوم ومادة المهارات المهنية.

- الخميس 11 يناير.. مادة الرياضيات ومادة ICT.

- السبت 13 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالمنصورة

- الثلاثاء 9 يناير.. مادة اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير.. الرياضيات والمهارات المهنية.

- الخميس 11 يناير.. العلوم وICT.

- السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعيه واللغة الأجنبية

جدول الصف السادس، في مدارس الصم وضعاف السمع كالآتي:

- الثلاثاء 9 يناير لمادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

- الأربعاء 10 يناير لمادة الرياضيات ومادة العلوم.

- الخميس 11 يناير لمادة اللغة الأجنبية ومادة الدراسات الاجتماعية.