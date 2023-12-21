«المهن الطبية» تعلن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء

أعلن الدكتور محمد علاء الدين، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء الراغبين في الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى أو التجديد للعام الجديد 2024، يوم السبت المقبل 23 ديسمبر.

استمرار فتح أبواب المشروع

وأوضح أن يوم الخميس 28 ديسمبر هو اليوم الأخير للراغبين في الاشتراك للمرة الأولى، أو الأعضاء الراغبين فى إضافة أو حذف عضو بكل مقرات المشروع.

أما الأعضاء الراغبين في التجديد فقط دون حذف أو إضافة فيمكنهم التجديد حتى 31 ديسمبر «أونلاين فقط»، واستلام الكارنيهات، لاحقا في أي يوم من العام الجديد، وذلك لغلق أبواب الاتحاد في 31 من ديسمبر لأعمال الجرد السنوي، طبقا لتعليمات لجهاز المركزي للمحاسبات.