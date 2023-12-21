رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«المهن الطبية» تعلن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء

كتب:

إسراء سليمان
03:32 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
اتحاد المهن الطبية

اتحاد المهن الطبية

أعلن الدكتور محمد علاء الدين، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء الراغبين في الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى أو التجديد للعام الجديد 2024، يوم السبت المقبل 23 ديسمبر.

استمرار فتح أبواب المشروع 

وأوضح أن يوم الخميس 28 ديسمبر هو اليوم الأخير للراغبين في الاشتراك للمرة الأولى، أو الأعضاء الراغبين فى إضافة أو حذف عضو بكل مقرات المشروع.

أما الأعضاء الراغبين في التجديد فقط دون حذف أو إضافة فيمكنهم التجديد حتى 31 ديسمبر «أونلاين فقط»، واستلام الكارنيهات، لاحقا في أي يوم من العام الجديد، وذلك لغلق أبواب الاتحاد في 31 من ديسمبر لأعمال الجرد السنوي، طبقا لتعليمات لجهاز المركزي للمحاسبات. 

اقرأ المزيد:

اتحاد المهن الطبية يخصص رقما للخط الساخن للرد على استفسارات الأعضاء

بالأسماء.. تشكيل مجلس اتحاد المهن الطبية الجديد بمحافظة الدقهلية

اتحاد المهن الطبية يعلن صرف معاش شهر نوفمبر بالزيادة المقررة

اتحاد المهن الطبية يصدر بيانا لتوضيح سبب شرائه شققا جديدة

اتحاد نقابات المهن الطبية يعلن عن تقديم إعانة استثنائية لمصروفات المدارس

إعادة تشكيل هيئة مكتب اتحاد المهن الطبية.. محمد علاء أمينا عاما
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.