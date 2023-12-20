الدواجن تسجل أكبر هبوط منذ 3 أشهر اليوم.. «البيضاء» بـ57 جنيها

سجلت الدواجن قيمة تراجع كبيرة هي الأكبر منذ 3 أشهر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتباع في المزرعة بـ57 جنيهًا للكيلو، بينما تباع للمستهلك بـ63 جنيهًا، مقارنة بالأسعار أمس، إذ بلغت نحو 60 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا للمستهلك، بحسب الأسعار المعلنة منذ قليل من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء

وبحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، الفراخ البيضاء سجلت أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر، بسبب جودة المنتج وسلامته من الأمراض، ما يؤكد استمرار زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى خفض قيمة الأعلاف.

تنشر «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق المصرية، وبورصة الدواجن كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 57 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر 63 جنيها للكيلو

أسعار الدواجن البلدي

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم، نحو 108 جنيهات في المزارع، قيمة انخفاض بلغت نحو جنيه للكيلو، مقارنة بأسعار أمس 111 جنيهًا، وتباع للمستهلك بـ114 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 71 و74 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيها للكيلو جرام بتراجع3 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 24 و25 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم، 18 جنيهًا.