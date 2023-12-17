أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 17-12-2023 في مصر، استقراراً نسبياً، وتتوفر الدواجن في الأسواق على مستوى الجمهورية، وترصد «الوطن»، خلال السطور التإلىة، أسعار الدواجن والبيض اليوم وفقاً لأخر تحديثات بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 61 إلى 62 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، كما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 67 إلى 70 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان لآخر، حيث تضاف أسعار الشحن والنقل بالإضافة إلى مكسب الموزعين.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء اليوم نحو 60 جنيهاً للكيلو من أرض المزعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 65 إلى 70 جنيها، كما يتراوح سعر الفراخ الساسو ما بين 77 إلى 78 جنيها من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 83 إلى 85 جنيها للكيلو، وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في مصر، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 120 إلى 121 جنيها، من المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 125 إلى 126 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي من أرض المزرعة ما بين 139 إلى 140 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 145 إلى 146 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 121 إلى 122 جينها من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 126 إلى 127 جنيها.