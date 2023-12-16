انخفاض 13 جنيها في 3 شهور.. خبير يكشف عن سبب تراجع أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 16-12-2023، تسليم أرض المزرعة 61 جنيهًا، بحسب بورصة الدواجن الرئيسية وحققت الدواجن قيمة تراجع بلغت نحو 13 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال نهاية شهر سبتمبر الماضي، إذ سجلت نحو 74 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.

أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النبا سبب تراجع أسعار الفراخ البيضاء إلى عاملين، أولهما تراجع أسعار الأعلاف بنحو 400 جنيه في الطن، وثانيهما زيادة المعروض من الدواجن البيضاء في الأسواق والمحال التجارية بشكل كبير وسلامته من الأمراض والخسائر الطارئة، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق ومبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار كان لها أثرًا جيدًا في تخفيض أسعار الدواجن.

«الوطن» ترصد أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 16-12-2023، في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 61 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 69 إلى 72 جنيها للكيلو وتختلف من منطقة لأخرى.

سجل سعر الفراخ البلدي اليوم السبت 16-12-2023 نحو 111 جنيها في المزارع بانخفاض قدره 5 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 72 و77 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 81 و93 جنيها للكيلوجرام وحقتت قيمة تراجع بقيمة 3 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 16-12-2023 بين 25 و27 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم 16-12-2023 في الأسواق المصرية 17 جنيهًا.