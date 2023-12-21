«زراعة الغربية» تطرح البصل بمنافذها بسعر 20 جنيها للكيلو 

أعلنت مديرية الزراعة بالغربية، طرح البصل في منافذ المديرية، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة والتجار، وجمعيات التجار المستوردين والمصدرين.

تعاون الجهات المعنية لبيع البصل بأسعار مخفضة

قال الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنّ المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري، وكافة الفئات والقطاعات؛ لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

أشار «أبو شادي» إلى أنّ ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم الخميس، بطرح البصل بأسعار مخفضة تصل إلى 20 جنيها للكيلو، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية، في منافذ المديرية.

طرح الدفعة الأولى من البصل بالغربية

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين مديرية الزراعة والتموين والطب البيطري وكافة الفئات والقطاعات؛ لدعم وتوفير كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك وتزامنًا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى توفير الدفعة الأولى من البصل وبيعها بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية.