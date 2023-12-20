«التموين» تطرح البصل بسعر مخفض في المجمعات الاستهلاكية.. بدون حد أقصى للفرد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضخ كمميات كبيرة من البصل في فروع المجمعات الاستهلاكية، البالغ عددها 1300 فرعا على مستوى الجمهورية، بسعر مخفض مقارنة بأسعار السوق.

أسعار البصل في المجمعات الاستهلاكية

وطرحت المجمعات الاستهلاكية كميات من البصل لجميع المواطنين بسعر 20 جنيها، وذلك للتخفيف عن المواطنين.

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد حد أقصى لشراء البصل من المجمعات الاستهلاكية، موضحة أن لأي مواطن الحق في شراء الكمية المناسبة له وفقا لاحتياجاته.

ضخ السكر بسعر مخفض

وأكدت المصادر استمرار ضخ السكر بسعر مخفض في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها، موضحة أنه متاح فقط شراء 2 كيس لكل مواطن، فضلا عن طرح السكر بالسعر الحر من منافذ بقالي التموين بسعر مخفض على بطاقات التموين، إذ يجري صرف كيس على بطاقة التموين الأقل من 4 أفراد، وكيسين على بطاقة التموين الأكثر من 4 أفراد.