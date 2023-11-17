أهمها الأرز.. تراجع أسعار 5 سلع أساسية بالأسواق المحلية اليوم

سجلت أسعار الكثير من السلع الغذائية الأساسية تراجعاً ملحوظاً اليوم الجمعة 17-11-2023، في الأسواق المحلية، أهمها الأرز المعبأ والمكرونة المعبأة والزيت والدقيق، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أهم السلع والمواد الغذائية التي سجلت انخفاضاً في أسعارها اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 في الاسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز المعبأ

ووفقا لبوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الأرز المعبأ شهدت اليوم الجمعة، تراجعا بشكل كبير، حيث تراجع السعر بنحو 10.02% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 28.02 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الدقيق المعبأ

وأوضحت البوابة، أن أسعار الدقيق المعبأ شهدت اليوم الجمعة تراجعا بشكل طفيف، إذ تراجع السعر بنحو 3.55% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 20.9 جنيه للكيلو.

أسعار زيت الذرة

كما انخفضت أسعار زيت الذرة اليوم الجمعة بشكل كبير، في الأسواق المصرية، بنحو 5.85%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 71 جنيها.

أسعار زيت عباد الشمس

كما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس اليوم الجمعة بشكل طفيف، في الأسواق المصرية، بنحو 0.72%، إذ سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 60.5 جنيه.

تراجع أسعار المكرونة المعبأة

كما انخفضت أسعار المكرونة المعبأة اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، بنحو 3.78%، إذ سجل متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 22.16 جنيه تقريبًا.