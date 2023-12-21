تدريب 20 شابا على تصنيع منتجات الخوص تحت شعار «علمني حرفة» بكفر الشيخ

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار «علمني حرفة» بمركز شباب بلطيم بمشاركة 20 مستفيدًا لتعلم حرفة تصنيع منتجات الخوص بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على الحرف اليدوية

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ هدف الدورة التدريبية نشر ثقافة العمل الحر، والتدريب على الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليُصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من تسويق منتجاتهم وتسويقها، وإنجاح مشروعاتهم الصغيرة.

الدورة التدريبية بمركز شباب بلطيم

قدّمت الدورة التدريبية بمركز شباب بلطيم على أيدي حرفيين متخصصين، إذ جرى استغلال الطبيعة في مدينة بلطيم وزراعة النخيل واستغلال مخلفاته، بإشراف جيهان رشوان، مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية، وعلاء جاد الله، مدير إدارة شباب بلطيم.