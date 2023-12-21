في أول أيام الشتاء.. اعرف المدن الأكثر برودة غدا الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة مع انتهاء آخر أيام الخريف ودخول فصل الشتاء، لتسجل القاهرة الكبرى اليوم الخميس 20 درجة مئوية.

المدن الأكثر برودة خلال الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 22 ديسمبر، وفيما يلي عرض للمدن الأكثر برودة:

- جاءت في المقدمة مدينة سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة إلى 16 درجة مئوية وتقل الصغرى إلى 4 درجات وتلتها مديتني السلوم وسيوة وتسجل درجات الحرارة فيهما 17 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على كل مدن ومناطق الجمهورية مع وجود نشاط للرياح مثيرة للأتربة على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلاً على كل الأنحاء.