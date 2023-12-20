انخفاض شديد في درجات الحرارة بشمال سيناء والأطباء يحذرون

انخفضت درجة الحرارة بشكل كبير مع أوقات المساء، بالتزامن مع تكاثر الغيوم، وهبوب رياح باردة على جميع المناطق، بما فيها محافظة شمال سيناء.

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، أن مدن وقرى شمال سيناء، تشهد أوقات المساء، هبوب رياح باردة وتكاثر الغيوم بسماء المنطقة، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بأكبر من معدلاتها.

وأضاف بيان المرصد المناخي، أن درجات الحرارة سجلت أوقات الصباح 24 درجة، انخفضت إلى 5 درجات لتصبح 19 درجة مئوية.

ارتفاع موج البحر لآكثر من مترين

وأوضح أن أمواج البحر ستكون متقلبة ومرتفعة، وقد تصل لارتفاع مترين، ما يؤدي إلى وصول مياه الأمواج إلى منطقة الكورنيش والشاليهات بساحل العريش.

ومن جهة أخرى، حذر الأطباء بمستشفى العريش العام، من تخفيف الملابس للأطفال، أوقات المساء، أو فتح النوافذ أوقات الليل، وما بعد المغرب حتى الصباح.

وقال الدكتور مسعد زيدان رئيس قسم الباطنة في مستشفى العريش العام في بيان له، أن التقلبات المناخية تتسبب بنزلات برد.

التحذير من تخفيف الملابس أوقات المساء

وحذر الأمهات من تخفيف ملابس الأطفال، أو تركهم بملابس مبللة، فيما نصح بالأكثار من تناول المشروبات الدافئة طوال فترة الشتاء.

وأوضح رئيس قسم الباطنة، أن غالبية الحالات التي تأتي لقسم الأستقبال والطوارئ بالمستشفى، مصابة بنزلات برد وإنفلونزا.