استوديوهات AGC العالمية تتعاقد مع محمد كريم على بطولة Judgment of the Dead

تعاقد الفنان محمد كريم، مع استوديوهات AGC العالمية في هوليوود، ورئيسها المنتج Stuart Ford لبطولة فيلم Judgment of the Dead، وهي الاستوديوهات العالمية التي سبق وقدمت أضخم أفلام هوليوود مثل Hit Man، Moonfall ،Serenity، war of the world ، Hacksaw Ridge وغيرها من الأفلام والمسلسلات العالمية.

ويُجسد محمد كريم، داخل أحداث Judgment of the Dead، دور عالم آثار ومصريات، والفيلم كتبه توماس إم هيوليت، ومأخوذ عن فكرة وقصة محمد كريم.

الفيلم ينتمي لنوعية الافلام التشويقية والخيالية بين الحاضر والماضي وهو ذو طابع مصري، ويعود اختار قصته بسبب اهتمام محمد كريم بالحضارة المصرية وإبرازها عالمياً وأهمية وتأثير مصر والحضارة الفرعونية، ويقدم كريم شخصية الدكتور شريف فايز عالم المصريات والآثار والذي يجب عليه إنقاذ العالم والمرأة التي يحبها، بعد أن اكتشف قطعة أثرية تسببت في إطلاق روح شر قديم.

وفي سياق متصل ينتظر محمد كريم بدأ تصوير فيلم ايرون ريبون للمخرج العالمي چارد مارزوسكي، ويلعب بطولته محمد كريم حيث تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي، وهو فيلم الإثارة الرومانسي، الذي تنتجه دانييلا جونيل وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز، مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا، التي قتلت عام 1924 على خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم ثم مثلت أمام المحكمة، لكن المحكمة الفرنسية أفرجت عنها.