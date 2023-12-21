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جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء

كتب:

داليا منير
05:29 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
تعليم جنوب سيناء

تعليم جنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لطلاب المرحلة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع، وذلك لطلاب الصفوف الثلاثة الدراسية بالمرحلة الإعدادية. 

وكان وكيل وزاره التعليم بجنوب سيناء قد صرّح بأنّ الجدول يضم اسم المادة وموعد وزمن كل امتحان، والتعليمات الموجهة للطلاب قبيل إجراء الامتحانات، والتعليمات الموجهة إلى المدارس الرسمية واللغات والخاصة بشأن للعملية الامتحانية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية

تنشر «الوطن» وفقًا لإعلان مديرية التربية والتعليم، بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية.

جاء جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي كالتالي:

- السبت 13 يناير: امتحان مواد اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 14 يناير: امتحان مواد اللغة الإنجليزية والجبر والاحصاء.

- الاثنين 15 يناير: امتحان مواد الهندسة والتربية الفنية. 

- الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. 

- الأربعاء 17 يناير: امتحان مواد العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

بينما جاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، كالتالي: 

- الأحد 21 يناير: امتحان مواد اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية. 

- الاثنين 22 يناير: امتحان مواد اللغة الإنجليزية والجبر والاحصاء. 

- الثلاثاء 23 يناير: امتحان مواد الهندسة والتربية الفنية. 

- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. 

- الخميس 25 يناير: امتحان مواد العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

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