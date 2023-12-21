روبي تطلق البوستر الترويجي لأحدث أغانيها «3 ساعات متواصلة»

أطلقت الفنانة روبي، البوستر الترويجي لأحدث أغانيها بعنوان «3 ساعات متواصلة» عبر حساباتها ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام المقبلة.

تعاون بين روبي وعزيز الشافعي

أغنية الفنانة روبي الجديدة تعاونت فيها روبي مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة؛ ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.