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روبي تطلق البوستر الترويجي لأحدث أغانيها «3 ساعات متواصلة»

كتب:

أحمد حسين صوان
05:51 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
روبي

روبي

أطلقت الفنانة روبي، البوستر الترويجي لأحدث أغانيها بعنوان «3 ساعات متواصلة» عبر حساباتها ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تمهيدًا لإطلاقها خلال الأيام المقبلة.

تعاون بين روبي وعزيز الشافعي

أغنية الفنانة روبي الجديدة تعاونت فيها روبي مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة؛ ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.