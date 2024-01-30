إجراءات كتب الكتاب 2024.. اعرفها إذا كنت مُقبلا على الزواج

من خلال انتهاء إجراءات كتب الكتاب، يمكن القول إن الزواج تم بشكل رسمي أمام المجتمع؛ لأنه يُلزم كلا منهما بحقوق وواجبات الزواج، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية أهم الإجراءات المطلوبة لعقد القران.

شروط كتب الكتاب

حدد مشروع القانون الذي ينظم أعمال المأذونين الشرعيين، مجموعة من الشروط لتوثيق عقد الزواج، ومن أهمها:

- التحقق من شخصية الزوجين عن طريق بطاقات الرقم القومي وصور شخصية حديثة.

- إجراء الفحص الطبي على الطرفين، وفقًا للقواعد المعمول بها.

- الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت إجراء الفحص الطبي.

إجراءات كتب الكتاب 2024

تتمثل إجراءات كتب الكتاب في مجموعة من الخطوات التي يتعين على الزوج اتخاذها، تبدأ بتحضير المستندات والأوراق المطلوبة، وتنتهي بعقد القران رسميا، وإليك الإجراءات كالتالي:

الأوراق المطلوبة لكتب الكتاب 2024

- بطاقة الرقم القومي سارية لكل من الزوج والزوجة.

- شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية للزوجين.

- شهادة طلاق رسمي إذا كانت الزوجة قد سبق لها الطلاق.

- وثيقة زواج أو شهادة وفاة الزوج إذا كانت الزوجة أرملة.

الشروط والمتطلبات

يشترط لعقد الزواج في مصر ما يلي:

- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 18 سنة.

- أن يكون كل من الزوجين عاقلاً غير مجنون أو فاقد الإدراك أو المسلوب الإرادة.

- أن يكون كل من الزوجين غير متزوج من آخر.

- أن يكون كل من الزوجين خاليًا من أي موانع شرعية للزواج، مثل وجود قرابة محرمة بينهما أو أن يكون أحدهما في درجة قرابة محرمة مع قريب من الآخر.

ورقة كتب كتاب

نص عقد الزواج هو النص الذي يتم تلاوته في مراسم عقد الزواج، ويتضمن هذا النص الشروط والمواصفات الأساسية للزواج، مثل أسماء الزوجين وتاريخ ميلادهما ومكان إقامتهما وولي أمر الزوجة إذا كانت قاصرة.

تتمثل أهمية كتب الكتاب في الآتي:

- إعلان الزواج رسميًا أمام المجتمع، حيث أن كتب الكتاب هو الخطوة الأولى التي تعلن فيها الأسرة والمجتمع عن الزواج.

- الالتزام بحقوق وواجبات الزواج، إذ إن كتب الكتاب يُلزم الزوجين بحقوق وواجبات الزواج، مثل النفقة والمعاشرة بالمعروف.

- الحصول على وثيقة الزواج، حيث أن وثيقة الزواج هي الوثيقة الرسمية التي تثبت الزواج، ويمكن استخدامها في الإجراءات الإدارية والقانونية المختلفة.

الشهادة الصحية لكتب الكتاب

تعد الشهادة الصحية من الأوراق المطلوبة لكتب الكتاب، وأحد الإجراءات المهمة لإتمام عقد القران، ويجب الحصول عليها قبل كتب الكتاب بـ6 أشهر على أقصى تقدير.

والشهادة الصحية للزواج هي عبارة عن شهادة طبية لتحاليل وفحوصات يتم إجراؤها من قبل المقبلين على الزواج في الوحدات الصحية، وتتضمن الاسم والرقم القومي والنوع والجنسية ورقم الهاتف والعنوان والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها، وإقرار الطبيب والممرض بإعلام الطرفين بنتيجة الفحص الطبي، وإقرار من الطرفين المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي.

التحاليل المطلوبة لكتب الكتاب

وأوضحت وزارة الصحة التحاليل المطلوبة لكتب الكتاب بشرط أن يتم إجراؤها في الوحدات الرسمية التابعة لوزارة الصحة، وهي كالتالي:

1- تحاليل فيروس الالتهاب الكبدي سي وبي والإيدز.

2- تحاليل التلاسيميا وفقر الدم المنجلي.

3- اختبار فصائل الدم.

4- اختبار معامل ريزوس الـ RH.

5- اختبار نسبة الهموجلوبين.

6- اختبار سكر الدم.