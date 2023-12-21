يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية بالشرقية في إطار الاستعدادات لأداء الامتحانات المقرر انعقادها خلال شهر يناير 2024.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية بالشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية بالشرقية على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية - ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 11.00 صباحاً

امتحان مادة التربية الدينية - ساعتان – من الساعة 11.30 إلى 1 ظهرًا.

يوم الخميس 4 يناير 2024:

امتحان مادة العلوم– ساعة ونصف – من الساعة 8.30 إلى 9.30 صباحاً

امتحان مادة الرياضيات – ساعة ونصف – من الساعة 12.00 إلى 1.30 ظهرًا.

يوم السبت 13 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 : 10.00 صباحاً

مادة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي – ساعة ونصف – من الساعة 10.30 إلى 12 ظهرًا.

يوم الاثنين 15 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الأجنبية – ساعة ونصف – من الساعة 8.30 إلى 9.30 صباحاً

امتحان مادة المهارات المهنية – ساعة ونصف – من الساعة 10.30 إلى 12 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024

يوم الأربعاء 3 يناير 2024

مادة اللغة العربية – ساعتان ونصف – من الساعة 8.30 إلى 11.00 صباحاً

مادة التربية الدينية – ساعتان – من الساعة 11.30 إلى 1 ظهرًا.

يوم الخميس 11 يناير 2024

مادة العلوم– ساعة ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10 صباحاً

مادة الرياضيات – ساعة ونصف – من الساعة 10.30 إلى 12 ظهرًا.

يوم الأحد 14 يناير 2024

مادة الدراسات الاجتماعية – ساعة ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10.00 صباحاً

مادة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي – ساعة ونصف – من الساعة 10.30 إلى 12 ظهرًا.

يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

مادة اللغة الأجنبية – ساعة ونصف – من الساعة 8.30 إلى 10 صباحاً

مادة المهارات المهنية – ساعة ونصف – من الساعة 10.30 : 12 ظهرًا.