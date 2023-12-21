ماذا يعني سعر الفائدة للمواطن والاقتصاد؟.. خبير اقتصادي يوضح

بينما قرر البنك المركزي المصري، في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية للعام الجاري، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة، يتساءل كثير من المواطنين عن أهمية أسعار الفائدة.

سعر الفائدة الأداة الرئيسية للسياسة النقدية

يقول محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة هو الأداة الرئيسية للسياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي، بهدف تحقيق استقرار الأسعار.

البنك المركزي يراقب معدل التضخم بشكل مستمر

وأضاف «أنيس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البنك المركزي يراقب معدل التضخم بشكل مستمر، ويقوم بتحديد معدل مستهدف للتضخم، والعمل على الوصول إلى هذا المستهدف حتى يتحقق استقرار الأسعار.

التوازن في استخدام أسعار الفائدة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوازن في استخدام أسعار الفائدة، هو أمر حيوي وهام جدًا بالنسبة للاقتصاد المصري، الأمر الذي يخلق توازن ما بين تحقيق استقرار الأسعار وهو ما يعني أن معدل التضخم يكون مقبول بالنسبة للأفراد، وبين توفير تسهيلات ائتمانية وقروض للمستثمرين.

معدلات الفائدة بالنسبة للمستثمرين والمدخرين

وأوضح أنه بالنسبة للمستثمرين تكون معدلات الفائدة بالحد الأدنى هي الأفضل لهم، حتى يستطيع المستثمر التوسع وتحقيق هامش ربح، أما بالنسبة للمدخرين من المواطنين الذين يبحثون عن أوعية ادخارية ذات عائد مرتفع، يبحثون عن أسعار الفائدة المرتفعة على الأوعية الادخارية مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير.