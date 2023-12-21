«إعلام القاهرة» تنظم دروة تدريبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العملي

نظّمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، دورة تدريبية بعنوان: «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى» لأعضاء هيئة التدريس، برعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، بالتعاون مع مجموعة أون آير للإعلام والاستثمار بحضور الدكتورة منى مراد الرئيس التنفيذي للمجموعة وحاضر بها الدكتور عبد الرحمن محمد خبير التحول الرقمي واستشاري تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأكدت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في بيان، أن مثل هذه الدورات تحقق أهداف الكلية وخطتها الاستراتيجية في دعم التحول الرقمي والاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعملية التدريسية والحد من مخاطره ومواجهة تحدياته، مشيرة إلى أن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتعزيز كفاءتهم من أهم الأسس التي تتبناها كلية الإعلام في استراتيجيتها.

تعزيز القدرات البحثية

وأعرب أعضاء هيئة التدريس المشاركون عن سعادتهم بالمحتوى التدريبي المقدم خلال الدورة التدريبية والذي يسهم بدوره في تعزيز قدراتهم البحثية باستخدام أحدث وسائل البحث والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام التدريب قدّم الدكتور أشرف جلال رئيس القسم والدكتورة بسنت مراد والدكتور حسين خليفة درع الكلية للدكتورة منى مراد.