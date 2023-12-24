كيف استفادت سيدات الريف من مبادرات «القومي للمرأة»؟.. توعية وتمكين

يعمل المجلس القومي للمرأة على تمكين السيدات ودعمهن بشتى الطرق، خاصة المرأة الريفية، ووفقًا لما ورد في منشور على صفحة المجلس الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هناك العديد من الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمستوى حياتهن، اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، ومن خلال إطلاق عدد من المبادرات والدورات المختلفة بهدف تمكين وتنمية المرأة المصرية.

تعلم حرفة الخياطة

وهناك العديد من السيدات المستفيدات من مبادرات وبرامج «القومي للمرأة»، منها مشروع «معالجة دوافع الهجرة غير الشرعية»، الذي يعمل على تدريب السيدات في القرى على الحرف اليدوية، بحيث تتحول إلى مصدر دخل لهن، وفي قرية دلجا بمحافظة المنيا، تمكنت السيدات من إنتاج 1500 شنطة، لعرضها في المتحف المصري الكبير بعد التدريب على حرفة الخياطة في البرنامج، الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محافظات البحيرة والغربية والمنيا والأقصر.

التغلب على الأفكار السلبية واستغلال الظروف

وفي محافظة الغربية، خضعت سيدات قرية شبرا اليمن، لتدريب المهارات الحياتية والتميكن الذاتي التابع للمجلس القومي للمرأة، ومن خلاله تمكنّ من التغلب على الأفكار السلبية التي تعيق تنمية مهارتهن وتمكين ذاتهن وقدراتهن الشخصية واستغلال الظروف المحيطة بشكل إيجابي في إطار تحقيق أهدافهن، وذلك ضمن البرنامج ذاته بالتعاون مع برنامج «إيماجن إيجيبت» وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المحافظات سالفة الذكر، وفقًا لما ورد في منشور المجلس.