وزير الإسكان يتفقد مركز التحول الرقمي بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز التحول الرقمي، الذي جرى تنفيذه بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة.

وأوضح الوزير، أن تنفيذ هذا المركز يأتي في إطار تنفيذ وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لخطة الدولة للتحول الرقمي.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، عن آلية العمل بمركز التحول الرقمي، إذ أوضح أنه جرى وضع خطة لتدريب موظفي جهاز المدينة ورفع كفاءتهم، للتحول من النظام الورقي إلى الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة «الرقمية».

كما تمت الأرشفة الإلكترونية لملفات بعض الإدارات، وجار استكمال الأرشفة الإلكترونية لباقي إدارات الجهاز.