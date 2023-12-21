وقف محاولة تعد بالبناء بدون ترخيص في فايد وإزالة 18 حالة بالإسماعيلية

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد اليوم الخميس، في وقف تنفيذ محاولة بناء بدون ترخيص، وإزالة مبنى غير مكتمل البناء على مساحة 150 مترا، بعزبة العاشر من رمضان التابعة لدائرة المركز.

وقال بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية إنه تفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، نجحت الحملة في إيقاف البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إزالة 18 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

ونجحت حملة مكبرة في المراكز والقري خلال حملة مكبرة لازالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 18 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال بيان رسمي إن التعديات، على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط، تضمنت أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.