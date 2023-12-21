أمين الفتوى يوضح حكم الموت الرحيم.. «البلاء نعمة من الله ورفع للدرجات»

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى «عبدالحميد» من الفيوم، مفادها أنه شاب عمره 35 عاما، وأصيب بالسرطان في الرئة، واشتد به المرض والبلاء، ويريد أن يعرف حكم الشرع في الموت الرحيم، لافتا إلى أنه يريد فتوى شرعية للقضاء على نفسه.

وأضاف «كمال»، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «البلاء الذي أنت فيه هو نعمة من الله عليك، فبلاش تفكر في قتل النفس، فأشد الناس بلاء هم الأنبياء، شوف قصص الأنبياء كلها شوف كمية المصائب والأمراض التي أصيبوا بها حتى يكونوا في منزلة عالية».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «ما أنت فيه من بلاء هو رفع للدرجات، حتى الإبرة التي تأخذها للعلاج، ترفع درجاتك في الجنة، هتشوف النعيم في الجنة، وفي الأخرى، لازم تصبر وتعرف إنَّ هذا اصطفاء من الله لك، حافظ على الصلاة على النبي والدعاء».