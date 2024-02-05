كيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي.. خطوة بخطوة

كيفية كتابة السيرة الذاتية، هي أول العقبات التي تواجه الشخص الذي ينوي التقدم لعمل جديد، نظرًا لأهميتها في قبوله بالعمل أو رفضه، والسيرة الذاتية هي وثيقة رسمية تتضمن معلومات عن المؤهلات والخبرات العملية والشخصية للفرد، وتُستخدم عادةً عند التقدم للوظائف، وتُعد من أهم الوثائق التي يجب أن يمتلكها أي شخص يبحث عن عمل.

العناصر الأساسية للسيرة الذاتية

تتضمن السيرة الذاتية عدة عناصر أساسية، بحسب مواقع المختصة في كتابة السير الذاتية، وهي كالتالي:

- المعلومات الشخصية: مثل الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

- المؤهلات العلمية: مثل الشهادة الجامعية، والدرجات العلمية، والدورات التدريبية.

- الخبرات العملية: مثل المناصب التي شغلها الشخص، والشركات التي عمل بها، والمسؤوليات التي كان يقوم بها.

- المهارات والقدرات: مثل المهارات اللغوية، والمهارات التكنولوجية، والمهارات الشخصية.

- الجوائز والأوسمة: مثل الجوائز التي حصل عليها الشخص، والأوسمة التي منحت له.

كيفية كتابة السيرة الذاتية

إذا أردت كتابة سيرة ذاتية ناجحة، يجب مراعاة الخطوات التالية:

1. ابدأ بكتابة ملخص عن خبراتك ومهاراتك: يبدأ ملخص السيرة الذاتية عادةً بعبارة «ملخص» أو «نبذة عني»، ويتضمن جملة أو جملتين مختصرتين توضح خبراتك ومهاراتك الرئيسية.

2. اكتب معلوماتك الشخصية: اكتب اسمك، وتاريخ ميلادك، ومكان إقامتك، ورقم هاتفك، وبريدك الإلكتروني.

3. اكتب مؤهلاتك العلمية: اكتب اسم الشهادة الجامعية، والدرجة العلمية، والجامعة التي حصلت عليها، وسنة التخرج.

4. اكتب خبراتك العملية: اكتب اسم الشركة التي عملت بها، والمنصب الذي شغلته، والمسؤوليات التي كان عليك القيام بها.

5. اكتب مهاراتك والقدرات: اكتب المهارات اللغوية، والمهارات التكنولوجية، والمهارات الشخصية التي تمتلكها.

6. اكتب الجوائز والأوسمة: اكتب الجوائز والأوسمة التي حصلت عليها.

نصائح لكتابة سيرة ذاتية ناجحة

فيما يلي بعض النصائح لكتابة سيرة ذاتية ناجحة:

احرص على أن تكون السيرة الذاتية موجزة

يجب أن تتراوح السيرة الذاتية للشخص الذي لديه خبرة عملية قليلة، بين صفحتين وثلاث صفحات، أما سيرة ذاتية الشخص الذي لديه خبرة عملية طويلة، فيجب أن تتراوح بين ثلاث وخمس صفحات.

استخدم لغة واضحة ومختصرة

تجنب استخدام المصطلحات الفنية أو اللغات العامية في السيرة الذاتية، واحرص على استخدام لغة واضحة ومختصرة يسهل فهمها.

خلو الـCV من الأخطاء النحوية والإملائية

احرص على مراجعة السيرة الذاتية جيدًا قبل إرسالها للتأكد من خلوها من الأخطاء النحوية والإملائية.

استخدم قالبًا مناسبًا

يمكنك استخدام قالب جاهز لكتابة سيرتك الذاتية، أو يمكنك تصميم قالب خاص بك.

خصص السيرة الذاتية للوظيفة المقصودة

احرص على تخصيص السيرة الذاتية للوظيفة المقصودة، وقم بالتأكيد على المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع هذه الوظيفة.

نموذج سيرة ذاتية

وإليك فيما يلي أهم العناصر التي يجب أن تحتوي عليها السيرة الذاتية، ونموذجًا على ذلك:

الاسم: [اسمك]

العنوان: [عنوانك]

رقم الهاتف: [رقم هاتفك]

البريد الإلكتروني: [بريدك الإلكتروني]

نصائح عند كتابة سيرتك الذاتية

وبذلك يتبين لك أهم العناصر التي يجب كتابتها في السيرة الذاتية، والطريقة التي تكتب بها، وينبغي إذا كنت مبتدئًا في مجال العمل، يجب عليك أن تراعي النصائح التالية عند كتابة سيرتك الذاتية:

- لا تقلق إذا لم يكن لديك خبرة عملية كبيرة، فيمكنك التركيز على خبراتك التعليمية ومهاراتك بشكل مبدأي.

- إذا كنت تتقدم لوظيفة في مجال ذي صلة، فتأكد من استخدام المصطلحات الفنية المناسبة في سيرتك الذاتية.

- احصل على المساعدة من الآخرين.

كيفية إرسال سيرتك الذاتية

عند إرسال سيرتك الذاتية، من المهم اتباع تعليمات الشركة التي تتقدم لها، عادةً ما تتضمن هذه التعليمات طريقة إرسال السيرة الذاتية، مثل إرفاقها بالبريد الإلكتروني أو تحميلها على موقع الويب الخاص بالشركة.

من المهم أيضًا أن تتأكد من أن سيرتك الذاتية مرفقة برسالة تغطية، ورسالة التغطية هي وثيقة قصيرة تشرح سبب رغبتك في العمل في الشركة، ولماذا أنت الشخص المناسب للوظيفة.

وفي النهاية ينبغي الإشارة إلى أن السيرة الذاتية هي أداة مهمة للحصول على وظائف، من خلال كتابة سيرتك الذاتية بطريقة احترافية وفعالة، إذ يمكنك عن طريق كتابتها بطريقة صحيحة، زيادة فرصك في الحصول على الوظيفة التي تريدها.