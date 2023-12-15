يسري نصر الله: «إسكندرية كمان وكمان» يحكي السيرة الذاتية ليوسف شاهين

قال المخرج القدير يسري نصرالله، إن فيلم «إسكندرية كمان وكمان» كان يحكي السيرة الذاتية ليوسف شاهين.

«إسكندرية كمان وكمان» كان مكتوبا لفيلم أجنبي

وأضاف المخرج يسري نصرالله خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة» أن فيلم «إسكندرية كمان وكمان» كان مكتوبا لفيلم أجنبي.

وأوضح المخرج يسري نصرالله: «اشترطت على يوسف شاهين تمثيل دور البطل في «إسكندرية كمان وكمان» حتى أساعده على الإخراج».

يوسف شاهين طلع عيني في الفيلم

وتابع نصر الله: «يوسف شاهين طلع عيني في الفيلم، وكان يقولي أنت أحسنلك تسوق عربية لوري كل لما أقول له على تعديل في شوت».

واستطرد نصر الله خلال اللقاء أن يوسف شاهين كان متواضعا للغاية وليس أكبر من أي فيلم يخرجه.