انطلاق الموسم الثاني من الدورات التدريبية «علمني حرفة» بالقليوبية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إدارة الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، انطلاق فعاليات تنفيذ الموسم الثاني من الدورات التدريبية الحرفية تحت شعار «علمني حرفة».

جرى تنفيذ اليوم الأول للمبادرة بمركزي شباب سنهرة بإدارة طوخ، وكفر مناقر بإدارة بنها والذي يستمر الفاعليات حتى 21 ديسمبر في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نحو تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم.

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن دورة «علمني حرفة» تضم 25 متدربا في كل مركز حيث تساهم المبادرة في تعليم الإكسسوارات بمركز شباب سنهرة «بالخامات المختلفة ومشغولات على قدر عال من الدقة والاحترافية، وتعليم الريزن» بمركز شباب كفر مناقر، وذلك بتوفير الخدمات، وإتقانها لدى المتدربين، حيث يستمر التدريب لمدة 5 أيام.

تشجيع الشباب على التدريب المهني

أضاف وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، تهدف الدورة إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة، تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

أهمية الدورات التدريبية

أكد وكيل وزارة الشباب، أهمية مثل تلك الدورات التدريبية التى تساعد المرأة المصرية و الشباب على الاعتماد على الذات دون التوكل على شخص، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفتح مصدر رزق جديد يحسن من المستوى الاقتصادي والاجتماعي.