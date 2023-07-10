كيف تحصل على إعانة تيسير الزواج؟.. اعرف المستندات المطلوبة ورابط التقديم

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري، مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج، على أن يتم تقديم مساعدات نقدية خلال المبادرة لمساعدة الفتيات في شراء المستلزمات الأساسية للزواج من الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية الأخرى، حرصا من المؤسسة على مساعدة الشباب المقبل على الزواج وغير قادر على تحمل أعباء الحياة.

تفاصيل مبادرة فرحة لتيسير الزواج

في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل مبادرة فرحة لتسير الزواج وكيفية الاستفادة منها، والتي جاءت على النحو التالي:

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة فرحة

وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة فرحة لتيسير الزواج على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي الأب والأم.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعروس.

- صورة شهادات الميلاد للأخوة.

- صورة وثيقة زواج لم يمر عليها أكثر من 6 شهور.

- صورة عقد الإيجار.

- برنت تأمينات اجتماعية.

- صورة إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

كيفية تقديم الطلبات لمبادرة فرحة

أوضح بيت الزكاة المصري أنه يمكن التقدم لمبادرة فرحة والحصول عل تيسيرات الزواج على النحو التالي:

- يجري تلقى الطلبات لمدة أسبوع بدأ من يوم الأحد 9 يوليو

- تقديم طلبات تيسير الزواج من خلال الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة من هنــــــــا.

بيت الزكاة ورعاية الأسر المتعففة

ويهدف بيت الزكاة والصدقات المصري، إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين، ومن يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها، فضلاً عن رعاية الأسر المتعففة وتقديم العون اللازم لها، كما يقدم بيت الزكاة المساعدات النقدية مباشرة للأسر ومن لا يستطيعون إيفاء متطلبات الحياة المعيشية، ومن لم يستطع تلقي ذات الخدمة من الهيئات والجهات المعنية.

كما يوعي بيت الزكاة الناس بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع ويعمل على بث روح التكافل والتراحم بين أفراده، وتنمية تلك الأموال في الأعمال الخيرية وصرفها في وجوهها المقررة شرعًا.