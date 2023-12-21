مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
كتب:
محمد بركات
08:51 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
سيارة شرطة
تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا «قتل، سلاح دون ترخيص، مخدرات، سرقة، استعراض قوة وفرض سيطرة».
وعقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير، وعُثر على «14 بندقية آلية - 8 بنادق خرطوش - 2 طبنجة - 18 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - 1500 قرص مخدر- 2 ميزان حساس - سلاح أبيض (خنجر) - مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) - 3 دراجات نارية- مركبة تروسيكل دون لوحات معدنية».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.