الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اختطاف طفلتين من مصعد بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يصطحبان طفلتين من أحد المصاعد.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13/12/2023 تقدمت والدة الطفلتين «مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة» ببلاغ للقسم، يتضمن قيام طليقها «محاسب بإحدى الدول» وبصحبته آخران، بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأي تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

وبإجراء التحريات، تبين استعانة والد الطفلتين بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، ومغادرته البلاد بذات تاريخ الواقعة، صحبة ابنته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها، كما مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الشخصين «أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة»، وبمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.