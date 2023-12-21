اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية.. تضم 9 أبواب و244 مادة

وافق مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية على اعتماد اللائحة الداخلية للجامعة، كأول جامعة أهلية يتم الانتهاء من إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها، بعد إعدادها بواسطة عددا من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى عقد عدد من الجلسات والحوارات الموسعة لمناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.

دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، على دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات.

أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية

ووجه «السعيد» الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية لتقديمها كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، كما وجه الشكر لجامعة بنها الحكومية المنبثقة منها الجامعة الأهلية لدعمها لأداء رسالتها منذ نشأتها وحتى تشغيلها.

وأوضح أن جامعة بنها الاهلية شهدت حراكا كبيرا على كافة القطاعات، مؤكدا أن الجامعة كانت حريصة على الانتهاء من كافة نظم العمل واستكمال المقومات الأساسية الخاصة بانتهاء المرحلة الانتقالية وفصلها عن جامعة بنها الحكومية.

كما وافق مجلس الأمناء أيضا على اعتماد تقرير لجنة التسليم والتسلم بين جامعتى بنها الحكومية والأهلية، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات خارجي للجامعة، كما وافق المجلس أيضا على اعتماد اللائحة الخاصة بالمنح الدراسية بعد التعديلات اللازمة عليها.

من ناحية أخرى، أشاد أعضاء مجلس الأمناء بالإمكانيات التي تتميز بها جامعة بنها الأهلية، إذ تمثل إضافة قوية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، باعتبارها نموذج رائد في نجاح تجربة الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

يذكر أن مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية تضمن 9 أبواب و 244 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آلية تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.

كما تضمنت اللائحة أيضًا الهيكل التنظيمي للجامعة والمواد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، ونظام وقواعد الدراسة بالجامعة، واتحاد الطلاب والخدمات الطلابية والنظام المالي للجامعة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية توجد في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.