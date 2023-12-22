شروط ترخيص دار تحفيظ قرآن بمحافظة الفيوم.. اعرف موعد ورابط التقديم

أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن بمنطقة الفيوم الأزهرية، بدء تلقي طلبات فتح مكتب تحفيظ قرآن في مختلف قرى ونجوع المحافظة، من المحفظين الراغبين في فتح مكاتب أهلية لتحفيظ القرآن الكريم لتعمل تحت إشراف الأزهر الشريف لدور يناير 2024، للحصول على ترخيص لفتح مكتب التحفيظ، كما أعلنت شروط ترخيص دار تحفيظ قرآن.

تستعرض «الوطن» تفاصيل استخراج رخصة مكتب تحفيظ قرآن، ورابط التسجيل الإلكتروني إلى جانب الأوراق المطلوبة وشروط ترخيص دار تحفيظ قرآن بمحافظة الفيوم.

كيف أفتح مكتب تحفيظ القرآن؟

ويطرح العشرات من أهالي محافظة الفيوم، سؤالًا حول كيف يفتح أو يرخص مكتب تحفيظ قرآن، وهو ما أجابت عنه منطقة الفيوم الأزهرية في بيان لها.

وأعلنت منطقة الفيوم الأزهرية فتح باب القبول للحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن كريم من مختلف قرى ونجوع المحافظة، بدايةً من السبت المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، ولمدة 10 أيام، مطالبةً الراغبين في فتح مكاتب بالذهاب إلى الإدارة العامة لشؤون القرآن بالمنطقة الأزهرية وتقديم الأوراق المطلوبة في حالة انطباق الشروط عليهم.

رابط التسجيل الإلكتروني

وكشفت المنطقة الأزهرية بالفيوم، أنّ التسجيل للحصول على رخصة مكتب تحفيظ قرآن تابع للأزهر الشريف بالفيوم، تتم من خلال الرابط الإلكتروني عبر الضغط هنا، وكتابة البيانات المطلوبة، وطباعة الطلب.

شروط ترخيص دار تحفيظ قرآن

وأشارت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إنّ شروط ترخيص دار تحفيظ قرآن تتمثل في الآتي:

- ألا يقل مكتب التحفيظ عن غرفتين متوسطتين ويكون جيد التهوية.

- أن يحتوي المكتب على حمام نظيف.

- أن يقع المكتب في الطابق الأول أو الثاني بحد أقصى.

- ‏ألا يكون مكتب تحفيظ القرآن تابع لوزارة الأوقاف سواء مسجد أو ملحق بمسجد أو طابق أعلى مسجد.

- ألا يكون مقر مكتب تحفيظ القرآن تابع لأي جمعية أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

- أن يضم على الأقل 15 طالبًا يحفظون القرآن من عمر 5 أعوام وأقل من 18 عامًا، وغير مقيدين في المعاهد الأزهرية.

- أن يكون المكتب مفتوح وتحفيظ الأطفال القرآن قائم فيه بالفعل شرطًا أساسيًا للموافقة على الترخيص أثناء قيام إدارة شؤون القرآن الكريم والإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية بمعاينته على أرض الواقع.

- أن يجتاز المحفظ اختبار قطاع المعاهد الأزهرية في حفظ القرآن وأحكامه بنسبة لا تقل عن 80%.

- أن يتم إثبات صلاحية المكتب صحيًا وفنيًا خلال معاينته، حيث تتم معاينته مرتين الأولى قبل اختبار المحفظ والثانية بعد نجاحه.