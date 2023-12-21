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أشرف زكي وروجينا وابنتهما مايا يحضرون العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»

كتب:

أميرة عزالدين
09:03 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
العرض الخاص لفيلم أبو نسب

العرض الخاص لفيلم أبو نسب

حرص الدكتور أشرف زكي، وزوجته روجينا وابنتهما مايا، على حضور العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»، والمقام حاليا بأحد دور العرض السينمائية في 6 أكتوبر.

ومن المقرر طرح فيلم أبو نسب في جميع دور العرض المصرية، إلى جانب الدول العربية يوم 28 من ديسمبر الجاري، كما ينطلق عرضه في الدول الأوربية يوم 4 يناير المقبل.

الفيلم من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، محمد رضوان، وفاء عامر، وآخرين من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.

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بقلم أميرة عزالدين