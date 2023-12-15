«رياضة جنوب سيناء» تواصل فعاليات المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية

صرّح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، بأنّ مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، نظمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، فعاليات المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية بمقر مركز التنمية الشبابية بمدينة نويبع.

وأوضح «فتحي» في بيان، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى جميع المحافظات، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

عروض رياضية للشباب والفتيات في جنوب سيناء

وبيّن أن المشروع يستهدف المرحلة السنية لمواليد 2008 و2009، بإطلاق عروض وتمرينات رياضية للشباب والفتيات المشاركين، مشيرًا إلى أن المشروع جاء بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرصا على تشجيع الشباب لممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية والتدريب على كافة العروض الرياضية، التي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وتستمر حتى ميعاد اللقاء الختامي على مستوى مراكز تدريب اللياقة البدنية، بمديريات الشباب والرياضة.