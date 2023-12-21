عمرو منسي: الدورة السادسة أثبتت رسالة مهرجان الجونة

يقام حاليا حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، أثناء كلمته، بالحفل الختامي بالمهرجان: «أنا سعيد بختام مهرجان الجونة السينمائي، لأننا بذلنا جهدا كبيرا لخروج هذه الدورة إلى النور، وأثبتنا خلال الدورة السادسة أن رسالة المهرجان أكبر من الريد كاربت».

وأضاف: «كنا نلوم الإعلام لتغطية الريد كاربت فقط، ولكن هذا العام قررنا مساعدة الإعلام في إظهار رسالة المهرجان والأفلام المعروضة داخل المهرجان».

ويقدم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، الإعلامية والفنانة ناردين فرج.