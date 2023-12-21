إغلاق 35 محلا بأخميم في سوهاج بسبب العمل دون ترخيص

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، إغلاق 35 محلًا تجاريًا مخالفًا، لعملها دون ترخيص من الجهة الإدارية بناحية قرية السلاموني التابعة لمجلس قروي الحواويش، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ الغلق الإداري للمحال التي تدار دون ترخيص بمختلف مراكز المحافظة.

حملة غلق المحال بدون ترخيص بسوهاج

قال المهندس لطفي الشريف، رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إنه شارك بحملة متابعة تراخيص المحال التجارية بالمركز كلا من خيري مختار، رئيس مجلس قروي الحواويش، والمهندس محمود محمد، من الإدارة الهندسية بالمركز، والوايلي حامد، مسؤول الغلق الإداري بمركز أخميم وفني المنطقة، وذلك وسط تأمين من مركز شرطة أخميم وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تحرير محاضر للمخالفين بسوهاج

وأكّد الشريف، أنّ الوحدة المحلية بأخميم، تواصل حملات الغلق الإداري للمحال المخالفة، وتحرير المحاضر ضد الباعة الجائلين، والعمل على ضبط الشارع، في حملات مكثفة طوال الأسبوع.