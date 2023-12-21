رئيس «مياه سوهاج» يتفقد «محطة غرب» وورش الخدمات ومركز التدريب

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه سوهاج على تشغيل محطة غرب السطحية الحاصلة على الشهادة الدولية للتنمية الفنية المستدامة TSM بكامل طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم، ومحطة رفع الصرف الصحي الفرعية رقم 4 بمدينة سوهاج بطاقة 300 لتر لكل ثانية.

وشدد على تطبيق الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور.

جولة تفقدية بورشة النجارة

وتفقد رئيس مياه سوهاج ورشة النجارة وورشة الكريتال وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق وذلك للتاكد من حسن سير العمل وتلبية كافة متطلبات الشركة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار الأصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد.

تنظيم دورات تدريبية للعاملين

كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار مركز تدريب السلامة والصحة المهنية للتاكد من كفاءة الدورات التدريبية التي تنفذ للعاملين في مجالات التعامل الأمن بالاماكن المغلقة والتعامل مع تسريب غاز الكلور وكيفية مجابهة الحريق وذلك للحد من المخاطر المتوقعة أثناء العمل ولتعزيز فكر سلامة وصحة العامل وحمايته من مخاطر بيئة العمل.