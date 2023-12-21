ضبط طن لحوم في حملات تفتيشية على الأسواق بالمنوفية

تكثف مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، جهودها لضبط الأسواق من خلال حملات مكبرة لضبط اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من الذبح داخل المجازر، حيث تم شن عشرات الحملات خلال الفترة الماضية بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

ضبط عشرات المخالفات في حملات تفتيشية بالمنوفية

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، عن ضبط كميات ما يقرب من طن من اللحوم والأسماك غير الصالحة خلال حملات على الأسواق والمطاعم ومحال الجزارة، خلال الشهر الجاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تكثيف الحملات التفتيشية في المنوفية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية لـ«الوطن» أن الحملات تقام بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية، ومديرتي التموين والصحة، وجهاز حماية المستهلك، مشيراً إلى أن الحملات المكثفة تهدف لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع الإستراتيجية.

وشدد على أنه يتم التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفات التي يتم ضبطها، وتحرير محاضر فورية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في كل واقعة.