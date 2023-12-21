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كاتبة صحفية: مصر تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في السودان

كتب:

منتصر سليمان
11:42 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
الاوضاع فى السودان

الاوضاع فى السودان

أكدت هند الضاوي، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الدولي، أن هناك أطراف دولية كبرى متورطة في الصراع السوداني، مشيرة إلى أن الحالة الإنسانية متدهورة بشكل كبيرة، وهناك نزوح كبير من قبل المواطنين.

وقالت هند الضاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن جزءا كبيرا من الشعب السوداني على حافة المجاعة، والبنية التحتية في السودان تدهورت، والوضع في غاية الصعوبة، مؤكدة أن مصر تبذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في السودان.

وذكرت أن هناك مشكلة كبيرة في الداخل السوداني، وما يحدث في السودان هو صراع بين الميلشيات والجيش السوداني، ومدعوم لوجستيا واستراتيجيًا من دول كبرى.

وذكرت أن الطرفين لديهم قدرات عالية التسليح، ولا يمكن أن يتحرك أحد بهذه الأريحية إلا إذا كان هناك دعم دولي معين، وانسحاب الجيش السوداني من «ود مدني» لم يكن متوقعًا.

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بقلم منتصر سليمان