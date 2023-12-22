سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 22-12-2023 في البنوك المصرية حالة من الثبات، وبلغ السعر الأعلى للشراء 30.90 جنيه أما الأقل بيعا 30.85 جنيه، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة22-12-2023 في البنوك المصرية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 22-12-2023، داخل البنك المركزي المصري خلال التعاملات الصباحية نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية يسجل 30.95 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 30.85 جنيه.