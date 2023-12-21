طوارئ في الإسكندرية استعدادا لتساقط الأمطار خلال ساعات

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من باكر الجمعة 22 ديسمبر 2023 استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية، أن ذلك جاء نتيجة التوقعات بأن محافظة الاسكندرية تشهد غدا الجمعة نشاط الرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر.

توقعات أمطار الإسكندرية غدا

وأشار إلى أنه اعتبارا من فترة الظهير تسقط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وعليه ترفع درجات الاستعداد و تنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة

تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية

وأكد على تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.