«الهلال الأحمر» بشمال سيناء: العمل مستمر لتقديم المساعدات إلى غزة

قال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه منذ العدوان على غزة 7 أكتوبر الماضي أي ما يقرب من 3 أشهر، والعمل مستمر بالهلال الأحمر بشمال سيناء طوال الليل والنهار.

زيارت رسمية ومساعدات إنسانية وجرحى

وأضاف زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء dmc على شاشة dmc، أن اليوم شهد استقبال عدد من الزيارات الرسمية، وعدد من المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أنه تم استقبال اليوم أيضا عدد من المصابين الجرحى سواء لنقلهم للمستشفيات الموجودة في مصر أو نقلهم لمستشفيات بعض الدول الصديقة خارج مصر.

70 شاحنة

وأوضح أن الهلال الأحمر بشمال سيناء ما زال مستمرا في تقديم المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن اليوم شهد دخول أكثر من 70 شاحنة من معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة.