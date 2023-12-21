محمد إمام بـ«الشال الفلسطيني» في العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»

أبدى الفنان محمد إمام، تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية، وذلك من خلال ارتدائه الشال الفلسطيني، خلال حضوره العرض الخاص لفيلم أبو نسب، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، داخل إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص محمد إمام، فور وصوله دار العرض، على التقاط الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه، وهو يرتدي الشال الفلسطيني، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجمهور.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار العديد من المغامرات، والذي يشهد التعاون الثاني بين محمد إمام وشقيقه المخرج رامي إمام، ومن المقرر عرضه بعدد من الدول العربية يوم 28 ديسمبر الجاري، بالإضافة لطرحه بعدد من الدول الأوربية في 4 يناير المقبل.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، محمد لطفي، علاء مرسي، هالة فاخر، من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.