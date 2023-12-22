شركة المياه تعلن خطوات الحصول على خدمة تطهير الخزانات في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إتاحة خدمة تطهير وتنظيف خزانات المياه أمام العملاء في مختلف الأماكن في الدقهلية، إذ يمكن للعميل الحصول على الخدمة من خلال عمل عدة خطوات.

تطهير خزانات المياه العلوية بالدقهلية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه جرى تكوين إدارة خاصة بالنظافة وتطهير الخزانات العلوية أعلى المباني، حرصا من الشركة على الحفاظ على جودة ونوعية مياه الشرب خاصة عند استعمال خزانات علوية مقابل أجر رمزي.

وأشارت إلى أنه يجري التطهير بتصريح رقم 17 الصادر من وزارة الصحة والسكان في 2 - 5 - 2006 - تنفيذا لقرار 177 لسنة 2001.

كشفت الشركة عن استعدادها للتعاقد مع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمواطنين لتنظيف وتطهير خزانات المياه الموجودة أعلى المباني والمنشآت، إذ يتم التطهير بمعرفة فرق عمل متخصصة مع مراعاة الأصول الفنية واستخدام المواد المناسبة المصرح بها من قبل وزارة الصحة.

خطوات تطهير خزانات المياه بالدقهلية

ويجري أخذ عينات من الخزانات قبل وبعد عملية التطهير وتحليل هذه العينات للاطمئنان على نوعية المياه بها.

عند الرغبة في الاستفادة من هذه الخدمة يمكن عمل الخطوات الآتية:

- يمكنك الاتصال بالأرقام التالية:

الاتصال على رقم 125 خدمة الخط الساخن.

الاتصال على رقم 2357872

إرسال فاكس على رقم 2219531 أو 2216562

الرقم الداخلي 108 إدارة تطهير الخزانات

- يرجى إعطاء العنوان والمعلومات الخاصة بالمواطن

- يتم الانتقال إلى العنوان

- يتم عمل المعاينة والاتفاق على عملية التطهير.