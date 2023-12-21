متحدث «حماة الوطن»: مخرجات الحوار الوطني تحققت في نجاح الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن ما اقترحه الحوار الوطني والقضايا المناقشة فيه قابلة للتطبيق وسيؤخذ بها، وجرى الأخذ بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن تجربة الانتخابات الرئاسية كانت تاريخية للدولة المصرية.

الاتجاه للحوكمة

أوضح «سليمان» في تصريح لـ«الوطن»، أن الاتجاه للحوكمة أو التخطيط في العمل يحقق نجاحا واضحا، لأن ذلك يضبط الأمور بشكل قوي، ويمنع المخالفات بفضل النظام، وكانت تجربة الانتخابات الرئاسية، بناء على مقترح الحوار الوطني بالإشراف القضائي، أولى محاور نجاح مخرجات الحوار الوطني.

المحور الاقتصادي

وأكد متحدث «حماة الوطن» أن ما سيطرحه الحوار الوطني في الفترة المقبلة، يتماشى مع اتجاه الدولة والقيادة السياسية في المرحلة الجديدة، وأهمها المحور الاقتصادي بكل أبعاده المهمة في الاستثمار والتعامل مع الوضع الاقتصادي، والأزمة العالمية، وتشجيع المستثمرين والاستثمار في مصر، وكذلك كل ما يدعم الاقتصاد، لافتا إلى أن محور الاقتصاد، سيتشابك مع محور الصناعة، فيما يخص آليات دعم الصناعة المصرية.