عضو بـ«النواب» تشيد بمشاركة المرأة في الانتخابات: لعبت دورا مهما

أشادت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنها لعبت دور مهما خلال الـ3 أيام في جميع المحافظات.

مشاركة المرأة في التكوين السياسي

وأضافت «الطباخ»خلال برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»:«المرأة المصرية تلعب دورا مهما في التكوين السياسي، فهي توجد بالسلطة التشريعية بغرفتيها، وتمثل 27%، وما يقرب من 40 سيدة بمجلس الشيوخ وتشارك أيضًا في برامج الدولة».

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي يضع المرأة طرف أساسي بكل لقاءته وحديثه، لذا جرى إطلاق 2017 عاما للمرأة المصرية، ووجود برامج تنموية لها لمساعدتها.

مشاركة الشباب في الانتخابات

وتابعت:«مشاركة الفتيات الصغيرات بالمشهد الانتخابي الأخير بناء على مبادرات موجوده على أرض الواقع مثل مبادرة«حياة كريمة» التي نجحت بمشاركة الشباب، وجعلت لديهم روح المشاركة ورؤى للمستقبل.