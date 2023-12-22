طلاب جامعة الأزهر يُطلقون مبادرة لمحو الأمية التكنولوجية مجانا: «بنساعد بعض»

مشهد مٌبهج أبطاله طلاب جامعة الأزهر الذين قرروا تدشين مبادرة لحمو الأمية التكنولوجية لدى الطلاب بشكل مجاني، إذ قاموا بفتح باب التقديم في عدد من التخصصات المختلفة في الدورة التدريبية الجديدة «SkillUp»، من 15 حتى 20 من ديسمبر؛ من أجل تنمية قدراتهم وزيادة معرفتهم العلمية والعملية.

خدمات مُختلفة قدمها الطلاب لزملائهم في فعاليات «MSP'24» كانت تحت شعار «Take The Step»؛ من أجل تقديم الكورسات والورش المُختلفة مجانًا من لجان التطوير والتكنولوجيا والميديا والتسويق سعيًا لـ«محو الأمية التكنولوجية» وفقا لما ذكرته الطالبة مريم بدر أحد الطلاب المسؤولين عن المبادرة في حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن المبادرة تضم حوالي ما يقرب من 380 طالبا.

الإعلان عن المبادرة

وتضيف مريم بدر، أنه جرى الإعلان عن الدورة إلكترونيًا عن طريق الصفحة الرسمية MSP Tech Club Al-Azhar University عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعدد من المنصات الأخرى، حيث جرى التواصل مع المتطوعين عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق واتساب.

الهدف من المبادرة

جاء الهدف من مبادرة «MSP» هو محو الأمية التكنولوجية من خلال ورش العمل والخدمات المجانية التي يتم تقديها للطلاب:« المبادرة كلها طلاب اللي بيشرح بيكون طالب أخد كورسات في المجالات اللي احنا بنقدمها وكمان المتلقى بيكون طالب».

البرامج الإلكترونية التي تقدمها المبادرة

برامج إلكترونية مختلفة تقدمها المبادرة الخاصة بمحو الأمية ومنها Marketing و Java وكذلك Photoshop وWindows & Office 365 وأيضا Network وPython وEmbedded systems وبرنامج Database.