رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر أفضل استثمار للحفاظ على القيمة الشرائية

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب في مصر حاليا يسير بالتوازي مع السعر العالمي، مشيرًا إلى أن سعر الذهب ارتفع بشكل كبير بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة والعودة مرة أخرى إلى سياسة تخفيض الفائدة على الدولار، وهذا يعزز ويدعم زيادة سعر الذهب عالميًا.

وأضاف «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على قناة «ON»، أننا شهدنا ارتفاعات غير مسبوقة بـ سعر الذهب العالمي إذ تخطى 2140 دولارًا للأوقية، متابعًا: «بالتالي بالتبعية بنسمع أرقام في السوق المحلي جديدة حيث تخطى عيار 21 سعر الـ3000 جنيه للجرام».

وأكد هاني ميلاد أنه لا فجوة بين سعر الذهب العالمي والمحلي، موضحا أنها اختفت بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح للعائدين من الخارج بإدخال الذهب دون جمارك.

وعن أسعار الذهب، وهل مرشحة للانخفاض، قال: «المؤشرات تدعم شراء الذهب للتحوط وحفظ المدخرات، لأنه مع ثبات فائدة البنوك فهذا يقلل من الفرص الاستثمارية أو الاستفادة من عوائد الفلوس، وبالتالي الذهب هو الكفة الأرجح، ولذلك يقدم الناس على شراء الذهب».

وأردف: «الذهب الآن أصبح مش بس للزينة، وهو نوع من أنواع الاستثمار والحفاظ على القيمة الشرائية، لذلك الذهب حافظ قيمة الفلوس والناس بتلجأ لشراء الذهب لذلك».

ولفت إلى أن الناس تقوم الآن بشراء السبائك أكثر من المشغولات؛ ولكن بعض الناس يشتري المشغولات باعتبارها للزينة وحفظ المدخرات أيضًا، منوها بأنه على مدار العامين الماضيين سعر الذهب ارتفع أكثر من 300%، وهذا شيء غير مسبوق.

وحول توقعات ارتفاع سعر الذهب، أكد أنه خلال الأفق القصير فإننا قد نشهد ثباتا في الأسعار، لأننا مقبلون على أعياد الكريسماس، والبورصات العالمية تأخذ إجازات، ولكن قد يعاود الارتفاع أو الانخفاض مع بداية العام الجديد على حسب الظروف المحيطة من حروب واضطرابات، لأنها كلها عوامل تؤثر في سعر الذهب.