هبوط في أسعار الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة.. «اعرف عيار 21 بكام»

تأثرت أسعار الذهب بقرار البنك المركزي الصادر، منذ قليل، بتثبيت سعر الفائدة، وهبطت أسعار الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 بقيمة 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، وسجل نحو 2990 جنيهًا مقارنة بما كان عليه سعر جرام الذهب في منتصف التعاملات قبل صدور قرار المركزي إذ سجل نحو 3000 جنيه لجرام الذهب عيار21.

وبحسب الشعبة العامة للذهب أن أسعار الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 تراجعت في باية التعاملات المسائية عقب صدور قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

وتشرح «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 21-12-2023، وفقًا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط، عند نحو 3417 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2563 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

وبلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1993جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 23 نحو 920 ألف جنيه

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية للأوقية 2035 دولارًا.