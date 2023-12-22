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سعر الحديد اليوم الجمعة 22-21-2023 في مصر

كتب:

محمد سيف
06:48 ص | الجمعة 22 ديسمبر 2023
أسعار الحديد

أسعار الحديد

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الحديد اليوم الجمعة 22-12-2023، وسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39285 جنيهًا للطن، وتشهد سوق الحديد في مصر حالة من التقلبات، والصعود والهبوط.

سعر طن الحديد اليوم 

تنشر الوطن سعر الحديد اليوم الجمعة 22-12-2023 في المصانع والشركات ويختلف الحديد من مصنع إلى آخر حسب الجودة وهي كالتالي.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز 41 ألفا و720 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألف جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 39 ألفا و500 جنيه.

سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

حديد المراكبي سجل 39 ألفا و500 جنيه.

حديد عطية سجل 39 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 39 ألفا جنيه.

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بقلم محمد سيف