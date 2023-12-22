11 ألفا و260 جنيها سعر قنطار قطن «جيزة 94» بالشرقية في آخر مزاد علني

سجل سعر قنطار القطن «جيزة 94» في آخر مزاد للتداول على القطن بالشرقية، 11 ألفا و260 جنيها.

11260 جنيها سعر قنطار القطن بالشرقية

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، لـ«الوطن»، إن سعر قنطار القطن سجل 11260 جنيها، في آخر مزاد للتداول على القطن، لافتا إلى أن سعره في ارتفاع، ما يعود بالإيجاب على المزارع.

زراعة قطن «جيزة 94» بالشرقية

أشار «نصير» إلى أن المحافظة زرعت مساحة من القطن صنف جيزة 94، تقدر بنحو 43689 فدانا، خلال 2023، لافتا إلى تميز الصنف المزروع بالشرقية طويل التيلة، بإنتاجية عالية تتراوح ما بين 9 إلى 11 قنطارا.

5500 جنيه سعر التعاقد على القطن

أوضح مدير عام الزراعة، أن الوزارة أعلنت سعر التعاقد للقطن قبل بدء انطلاق موسم زراعته، 500 جنيه للقنطار الواحد.