«الأطباء البيطريين»: تلقينا 30 طلبا للترشح لانتخابات 2024

تسلمت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين أمس 21 ديسمبر، أوراق 30 مرشحًا، تسلمت منهم 16 طلبا باليد بمقر اللجنة بالنقابة العامة، و14 طلبا بالبريد.

وأفادت اللجنة أنه تقدم 4 مرشحين على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، و4 لمجلس النقابة العامة فوق السن، و6 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية و16 مرشحاً عن عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالى عدد المتقدمين فى الأيام الخمسة 94 مرشحًا.

ونوهت اللجنة بأنها مستمرة في تلقي طلبات الترشح غداً الجمعة وبعد غد السبت بمقر اللجنة بالنقابة العامة وحتى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر.

وناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح في الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا، والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير عليهم، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتي.